В Екатеринбурге утверждены границы «Дома и больницы доктора Сяно». Фото: Карты Google.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выпустило приказ № 916. Данным документом утверждаются границы территории «Дома и больницы доктора Сяно» в Екатеринбурге.

Им также устанавливаются границы «Двухэтажного полукаменного лечебного корпуса» и «Жилого флигеля». Они входят в состав указанного объекта культурного наследия регионального значения и расположены по адресу ул. Карла Либкнехта, 2.

Как сообщается на сайте министерства, дом принадлежавший врачу Исааку Сяно, был построен в 1910 году по проекту архитектора Ивана Янковского. Первое упоминание о данном здании приходится на 17 октября 1910 года. Заметку о новом домовладельце разместила газета «Уральский край».

Известно, что первый этаж нового дома Сяно решил сдать в аренду технической конторе, принадлежавшей немцу Отто Шмидту и голландцу Герарду Гармсену. Они продавали немецкие локомобили, шведские нефтяные двигатели и паровые турбины. Впоследствии арендаторы неоднократно менялись. Приём пациентов доктор вёл на втором этаже здания.

Отмечается, что в конце 1920-х годов Сяно лишился своего дома, а в 1934 году уехал в Сочи. Однако уже в 1941 году доктор был эвакуирован в Свердловск, где и умер от тифа в 1945 году.

Фото: документ

Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Добавим, приказом №923 были утверждены границы территории «Дома врача С.С. Асса», расположенного на ул. Пушкина, 8.

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