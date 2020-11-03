Президент РФ принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Российский лидер поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве ледокола, а также пожелал плодотворной работы его экипажу. Фото: пресс-служба Кремля.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия государственного флага на новом дизельном ледоколе "Виктор Черномырдин". В торжественном мероприятии принял участие Президент России Владимир Путин.

"Сегодня мы присутствуем на очень приятном и важном, знаменательном событии. Только что был поднят государственный флаг нашей страны на новом линейном дизельном ледоколе, самом крупном из ледоколов такого класса, самом мощном в мире, который назван именем нашего выдающегося соотечественника Виктора Степановича Черномырдина", - сказал глава государства в ходе выступления на торжественной церемонии.

Владимир Путин напомнил, что Виктор Черномырдин ушёл из жизни ровно 10 лет назад, а также отметил, что он был ярким и сильным человеком, политиком исторического масштаба, настоящим тружеником, а также гражданином "бесконечно преданным Родине". Президент считает очень символичным тот факт, что современный, крупнейший линейный дизельный ледокол, собранный на отечественных верфях российскими корабелами, носит имя Виктора Черномырдина.

Российский лидер поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве ледокола, а также пожелал плодотворной работы его экипажу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, после этого Владимир Путин ознакомился с системами управления судном, осмотрел стенды с информацией о перспективах развития морской логистики в Балтийском море. Кроме того, глава государства провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.