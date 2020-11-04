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4 ноября 2020, 13:59

Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили уральцев с Днём народного единства

Михаил Мишустин и Владимир Путин.

Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили уральцев с Днём народного единства. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и председатель Правительства Михаил Мишустин поздравляют уральцев с Днём народного единства. По словам премьер-министра, 4 ноября должно напоминать жителям страны о героических событиях 1612 года.

"Этот праздник обращает нас к ключевым, переломным страницам отечественной истории, служит укреплению традиций гражданской сплочённости и искренней, глубокой любви к Родине, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений предков", - передаёт слова главы государства департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил важность этого праздника для страны. Он заявил, что в 1612 году, в год избавления Москвы и России от поляков, жителям страны удалось отстоять целостность и независимость Отечества благодаря гражданской солидарности и сплочённости народа.

По мнению премьер-министра РФ, главными ценностями российского общества являются согласие и взаимопомощь. Именно эти качества помогают противостоять современным вызовам, влияют на развитие страны, повышение её экономического потенциала и обеспечение россиян комфортными условиями для жизни.

Ранее жителей Свердловской области поздравил с праздником губернатор региона Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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