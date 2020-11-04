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4 ноября 2020, 14:57

Госавтоинспекция предупреждает свердловчан о ночных заморозках

Сотрудник ГИБДД

Госавтоинспекция предупреждает свердловчан о ночных заморозках. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ночь на 5 ноября в Свердловской области ожидается похолодание до -8°С. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает автомобилистам Среднего Урала о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

"Заморозки в вечерние, ночные и утренние часы осложняют жизнь автомобилистов, возникает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Гололёд опасен на эстакадах и мостах, так как они продуваются ветрами и промерзают гораздо быстрее", - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Водителям советуют двигаться в ближайшие дни с пониженной скоростью, увеличивать боковые интервалы и дистанцию до других машин и быть аккуратными при совершении манёвров. Отмечается, что сотрудники ГИБДД ежедневно проверяют состояние улично-дорожной сети и, в случае выявления нарушений, принимают в отношении владельцев автодорог меры реагирования.

Напомним, ранее уральские синоптики сообщали, что 4 ноября в Свердловской области станет самым тёплым днём на неделе. Температура воздуха поднимется до +8°С, а осадки в виде снега или дождя не предвидятся. 

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