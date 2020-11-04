Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

После торжественной церемонии глава государства пообщался с представители молодежи из военно-патриотического центра "Вымпел" и Поискового движения России. Фото: пресс-служба Кремля.

В День народного единства Президент РФ Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. После торжественной церемонии глава государства пообщался с представители молодежи из военно-патриотического центра "Вымпел" и Поискового движения России.

Как сообщается на сайте Кремля, после возложения цветов Владимиру Путин показали обновлённую звонницу Спасской башни, которую дооснащали новыми колоколами с 2017 года. Для их установки в октябре нынешнего года на Спасской башне остановили часы и колокольный бой. Отмечается, что звонница теперь сможет исполнять "Славься" и Гимн России в полнооктавном звучании.

Далее для главы государства провели экскурсию новому Музею археологии Чудова монастыря. Его экспозиция располагается на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля под землёй. В музее представлены культурные отложения и остатки построек XII – начала XIII века, периода становления Москвы, фрагменты монастырских построек XIV–XVI веков и памятники раннемосковского каменного зодчества. Владимира Путина во время экскурсии сопровождали Министр культуры Ольга Любимова, комендант Московского Кремля Сергей Удовенко, а также вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили жителей Свердловской области с Днём народного единства.