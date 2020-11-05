В Тугулыме на два месяца приостановлена деятельность кондитерского цеха

В Тугулыме на два месяца приостановлена деятельность кондитерского цеха. Фото: Алексей Кунилов.

В Тугулыме за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства временно закрыли кондитерский цех АО ТПП «Юшалалесторг». Проверка на предприятии проведена по просьбам местных жителей.

В ходе рейда были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что к работе допущены сотрудники, не проходившие медосмотры с предусмотренной законом периодичностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, на предприятии не проводилась влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, не обеспечивался контроль по использованию персоналом медицинских масок. В частности, отпуск продуктов питания осуществлялся без средств индивидуальной защиты.

По результатам проверки в отношении организации было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период осуществления на территории ограничительных мероприятий). Суд назначил ОА ТПП «Юшалалесторг» наказание в виде приостановления деятельности кондитерского цеха на 60 суток. Постановление суда вступило в законную силу.