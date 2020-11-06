Илон Маск хочет получить автограф Дмитрия Рогозина

ЛОВУШКА ДЛЯ УРАГАНОВ. Небольшой ящик (смерчесос), построенный по технологии GhostBusters, позволит ловить ураганы и прятать их в малом объёме. США навсегда избавятся от разного рода торнадо и получат компактный источник энергии. В перспективе планируется создание «Умной фиги» для смерчей и ураганов (работающей по принципу «куда фига, туда смерч»), полное подчинение человеку энергии стихии, создание пассажирских и грузовых ураганов, использование ураганов в стирке, а смерчей в отжиме белья. Это, в частности, позволит всей Америке время от времени устраивать массовые постирушки.

ДОБЫЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗ ЗЕМНОЙ КОРЫ. Для этого будут пробурены многокилометровые скважины, стенки которых будут обиты шерстью, а в скважинах будут вращаться многокилометровые столбы из эбонита. Экологически чистое электричество, полученное от трения, обеспечит энергией не только саму скважину, но и пять соседних!

ТОННЕЛЬ НЬЮ-ЙОРК – ЛОНДОН – ПЕКИН. Надо ли объяснять, что необходимость такого тоннеля давно назрела? Илон Маск подсчитал, что на постройку такого путепровода понадобится всего 150 000 Илонов Масков. Следующий шаг – кругосветный подземный тоннель!

АВТОМОБИЛИ С ГЕОЗАРЯДКОЙ. Экологичные электромобили, способные заряжаться подобно русским богатырям, припадая к земле-матушке.

НЕОНОВАЯ ВЫВЕСКА ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. На расстоянии 1 000 000 км от Земли будет смонтирована гигантская табличка (10 х 20 км), на которой круглосуточно будет мигать надпись «Земля». Так инопланетяне поймут, что перед ними обитаемая планета. В случае чего надпись можно дополнить фразой «Ушли на Марс».

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ на околоземной орбите. Кондишн будет предназначен для борьбы с глобальным потеплением и контроля за климатом на планете.

КОЛЬЦЕВАЯ ТРАНСПОРТНО-ПАССАЖИРСКАЯ ДОРОГА-ТРУБА НА ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ. По этой гигантской трубе товары и пассажиры будут доставляться в любую точку планеты со скоростью баллистической ракеты, а Земля станет почти такой же красивой, как опоясанный кольцами Сатурн.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА МАРСЕ ГИГАНТСКОЙ ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКИ ИМ. ВИЛЛИ ВОНКИ. Для этой цели понадобится 80 кораблей с умпа-лумпами.

СИСТЕМА РАСЧЁТОВ PayNal. Система позволит сократить количество кэша (нала) на планете Земля за счёт вывода наличных денег в виртуальное пространство навсегда.

СЕТЬ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИХ БЕСПЛАТНЫХ ТУАЛЕТОВ (WCNet). Совсем скоро настанет день, когда весь космос будет усеян межгалактическими кораблями с большим количеством людей, снующими туда-сюда по Вселенной. Не все корабли смогут долететь без остановки до Какбыбарана или Миссиопеи. Тут на помощь придёт WCNet. Бесплатные бездонные космические чёрные мини-дыры помогут защитить Вселенную от бесконтрольного загаживания.

ЗЕМЛЯ-2. Построение из автомобилей, тепловозов, пароходов и прочих машин, использующих горючее топливо, дополнительной планеты – экологически чистой и безопасной для жизни Илона Маска, личного владельца этой планеты.

ВЗЯТЬ АВТОГРАФ У ДМИТРИЯ РОГОЗИНА. Самая заветная мечта Илона Маска. Предполагается, что суперпроект обойдётся предпринимателю в 10 млрд долларов.