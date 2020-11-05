Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют ради предпоследней ярмарки в году

Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют ради ярмарки. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие субботу и воскресенье на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет ярмарка выходного дня. Вместо припаркованных машин там появятся торговые ряды.

На прилавках гостей ожидает изобилие свежих и качественных продуктов от фермеров и производителей Свердловской области и регионов-соседей. В частности, посетителям предложат приобрести мясные деликатесы, свежую рыбу, сыры из козьего, коровьего и овечьего молока, а также ягоды и орехи в шоколаде, мёд.

Кроме того, на ярмарке посетители смогут найти тёплые вещи – жилетки, пончо, варежки, носки, шапки и шали. Здесь же продавцы представят изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты и кожи и многое другое.

Ярмарка будет работать 7 и 8 ноября с 09:00 до 17:00. Автопарковку на площади закроют в период с 23:00 6 ноября до 19:00 8 ноября. Оставить машину предлагается на улицах Урицкого и Володарского.

Гражданам напоминают о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что последняя ярмарка выходного дня ориентировочно состоится 14-15 ноября. Далее на площади начнётся подготовка к строительству ледового городка. Он будет посвящён 130-летию со дня рождения Александра Волкова, написавшего цикл книг "Волшебник Изумрудного города".

Городок должен открыться 31 декабря и проработать до 24 января. На его создание планируется потратить 24 млн 250 тысяч рублей. О многомиллионных тратах на праздничную площадку в уральской столице уже высказался глава региона Евгений Куйвашев.

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