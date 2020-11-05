В Екатеринбурге будут судить ювелира, обвиняемого в хищении украшений на 1,1 миллиона рублей

Предприниматель выдал подрядчику для проведения работ украшения и материалы, общая стоимость которых превышала 1,1 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге перед судом предстанет ювелир, обвиняемый в хищении украшений на сумму более 1,1 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение в отношении мужчины 1982 года рождения утвердила прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декабре 2018 года индивидуальный предприниматель заключил с обвиняемым договор подряда на изготовление и ремонт ювелирных изделий из золота и серебра с драгоценными или полудрагоценными камнями.

В январе 2019 года предприниматель выдал подрядчику для проведения работ украшения и материалы, общая стоимость которых превышала 1,1 млн рублей. Тот сначала хранил изделия в ящике своего рабочего стола в ювелирной мастерской, а затем, 18 января, вынес их оттуда и распорядился ими по своему усмотрению.

Гражданин обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере"). Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело будет рассматриваться Верх-Исетским районным судом.