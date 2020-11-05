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Общество
5 ноября 2020, 15:23

В Кировграде суд обязал снабдить ценниками аптеки крупной сети

На отсутствие ценников в аптеках сети «Живика» пожаловался в надзорные органы местный житель.

На отсутствие ценников в аптеках сети «Живика» пожаловался в надзорные органы местный житель. Фото: Павел Ворожцов

В Кировграде прокуратура через суд обязала фармацевтическую компанию оформить в аптеках города ценники на лекарства. На отсутствие ценников в аптеках сети «Живика» пожаловался в надзорные органы местный житель.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверка деятельности фармацевтической компании ООО «АС-Бюро Плюс» проведена прокуратурой Кировграда совместно со специалистами Нижнетагильского отдела регионального управления Роспотребнадзора.

Как показала проверка в аптеках сети «Живика», расположенных по ул. Свердлова, не обеспечено наличие единообразных и чётко оформленных ценников на лекарственные препараты. Информация о цене товаров предоставлялась покупателям при непосредственном обращении к фармацевту либо посредством использования сенсорного экрана, установленного в торговом зале аптеки.

Прокуратура возбудила в отношении ООО «АС-Бюро Плюс» дело об административном правонарушении по ст. 14.15 КоАП РФ ("Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров"). По результатам рассмотрения дела компании назначено наказание в виде предупреждения.

Также прокуратура Кировграда направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга исковое заявление, в котором обязала компанию обеспечить наличие ценников в аптеках «Живика» в течение двух недель с момента вступления решения суда в законную силу. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме. 

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ООО «АС-Бюро Плюс» - без удовлетворения.

Напомним, ране «Областная газета» разбиралась, почему в точках аптечной сети «Живика» убрали ценники на товарах в витринах.

Областная газета Свердловской области

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