Мэрия Екатеринбурга утвердила программу развития 31 отдалённой территории

В отдалённых территориях планируется решать, например, такую проблему, как неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил комплексную программу по развитию отдалённых территорий города на 2020-2022 годы. В неё вошёл 31 населённый пункт.

Там планируется решать такие проблемы, как отсутствие коммунальной инфраструктуры, изношенность электросетей, неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, нехватка мест в образовательных организациях.

Так, например, на Широкой Речке на улице Тенистой возведут дошкольное образовательное учреждение на 300 мест, в Мичуринском построят улицу Карасьевскую, а на Семи Ключах появится газовая котельная.

Также программа предполагает возведение и ремонт восьми памятников и мемориалов, снос ветхих и аварийных домов общей площадью 572,2 кв. метра, обустройство парковок площадью 450 кв. метров, установку и реконструкцию 15 остановочных комплексов. Объём финансирования этих мероприятий составит почти 3,7 млрд рублей.

Список отдалённых территорий, вошедших в программу, представлен ниже. Полный текст документа опубликован на сайте мэрии.

Напомним, в конце весны начальник департамента экономики администрации города Екатеринбурга Алексей Прядеин на очередном заседании городской думы представил депутатам проект данной программы. После этого «Областная газета» взяла интервью у Алексея Прядеина и выяснила подробности запланированных работ.