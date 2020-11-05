Евгений Куйвашев обсудил с Татьяной Мерзляковой реставрацию жилых домов-памятников культуры

По словам Татьяны Мерзляковой, в домах-памятниках, в которых расположены жилые помещения, очень сложно сделать ремонт. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с Уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой варианты проведения реставрации домов - памятников культуры, в которых живут люди. В регионе насчитывается 135 жилых домов, имеющих историческую и культурную ценность.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, омбудсмен предоставила главе региона специальный доклад о современном состоянии и статусе объектов. Такие дома расположены преимущественно в Екатеринбурге, Ирбите и Верхотурье.

По словам Татьяны Мерзляковой, в домах-памятниках, в которых расположены жилые помещения, очень сложно сделать ремонт: иногда дом просто не выдерживает такой реконструкции. Кроме того, проведение работ невозможно без разрешения ведомств, которые отвечают за сохранение объектов культурного наследия.

«Мы должны сделать всё, чтобы сохранить исторические здания и чтобы люди не страдали из-за каких-то неудобств, а, наоборот, гордились местом, в котором живут», — подчеркнула омбудсмен.

По итогам встречи глава региона дал ряд поручений по дальнейшему поиску и проработке индивидуальных решений для реконструкции домов-памятников.

Добавим, что реконструкция таких жилых домов-памятников находится под личным контролем губернатора. В частности, по поручению Евгения Куйвашева уже были отремонтированы шесть жилых домов в Ирбите.