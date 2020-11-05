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5 ноября 2020, 17:17

Титул "Уральская краса ‒ длинная коса-2020" достался юной жительнице Каменска-Уральского

Конкурс красоты

Титул "Уральская краса ‒ длинная коса-2020" достался юной жительнице Каменска-Уральского. Фото: Елена Каликова.

В Свердловской области выбрали красавицу с самой шикарной косой. Финал конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2020" прошёл в День народного единства в Екатеринбургом ТЦ.

Победительницей стала 14-летняя жительница Каменска-Уральского Екатерина Устьянцева. Длина её косы составляет 123 см. В подарок свердловчанка получила ювелирное украшение и сертификат на путешествие по Уралу.

Также состоялось награждение участниц в других номинациях. Так, "Маленькой красой – длинной косой" стала 3-летняя жительница Новоуральска Мария Коржакова (длина косы – 60 см). "Юной красой – длинной косой" названа 9-летняя екатеринбурженка Анастасия Чиянова (длина косы – 84 см). 

"Мудрой красой – длинной косой" стала Анна Устюжанина из Заречного. Ей 30 лет. Длина её косы составляет 146 см, рассказали "Областной газете" организаторы мероприятия.

Изданию также уточнили, что сразу четыре участницы получили титул "Самая толстая коса". Его обладательницами стали Николь Соснина, Юлия Пода, Марина Тихомирова – толщина их кос – по 12 см и Лилия Шабалина – 11 см. В номинации "Самая длинная коса" награждены: Анна Устюжанина (146 см), Кристина Кузьминых (130 см), Мария Дворникова (114 см).

В интернет-голосовании конкуренток обошла Милада Трепалина. Участнице 6 лет.

Любуемся на участниц и победительницами конкурса:

Фото: Елена Каликова
Фото: Елена Каликова
Фото: Елена Каликова
Фото: Елена Каликова

Конкурс "Уральская краса ‒ длинная коса" проходит ежегодно начиная с 2010 года. В прошлом году в конкурсе приняли участие 68 уралочек от 4 до 52 лет. Победительницей стала 27-летняя Надежда Чумель, длина её косы составляет 142 см, а в 2018 году ‒ младшеклассница Елизавета Гусева ‒ 103 см.

Областная газета Свердловской области

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