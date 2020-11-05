Уральские рыболовы открывают зимний сезон несмотря на тонкий лёд

По словам рыбаков, на большинстве водоёмов лёд еще достаточно тонкий и не превышает 8-10 сантиметров. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области рыбаки выходят на первый лёд. Его толщина на водоёмах не превышает 10 сантиметров.

Уральские любители подлёдного лова обсуждают свои успехи по первому льду на тематических форумах. В частности, первых рыболовов на льду уже заметили в окрестностях Сысерти, Курганово, на пруду речки Брусянка, а также на небольших локальных водоёмах. В уловах преобладают окунь и щука. При этом, по словам рыбаков, на большинстве водоёмов лёд ещё достаточно тонкий и не превышает 8-10 сантиметров.

«Сегодня открыл зимний сезон на пруду речки Брусянка. Ловил на зимние блесны, десяток окуней и щучка разрешённая в моём улове. Лёд 10 см, не трескался. Погода тёплая скрасила рыбалку», - написал любитель подлёдной рыбалки на одном из уральских тематических форумов, добавив что встретил коллег по увлечению и на соседних водоёмах.

Также свердловские рыболовы уезжают в поисках трофеев и в соседние регионы — в Курганскую и Челябинскую область. На Южном Урале основной добычей рыбаков по первому льду становится ротан.

Добавим, что по данным уральских синоптиков, временные ледовые образования появились на реках после 20 октября. Затем в ледообразовании наступил перебой. После холодных ночей, лёд на реках Свердловской области образовался вновь.

Интенсивное ледообразование на водоёмах региона ожидается в ноябре. При этом, на многих реках лёд появится позже средних многолетних сроков, и только местами в сроки, близкие к норме.

«Утром 3 ноября было отмечено, что на Тавде, участках Пышмы, Уфы, Бисерти, Исети чисто. В районах большинства остальных гидрологических постов у берегов наблюдались полосы льда различной ширины. На участках Нейвы и Тагила, местами на реках юго-запада области начался шугоход или ледоход, на Туре (кроме нижнего течения), реках бассейна Сосьвы, Лозьвы движение льда продолжалось, местами ледообразование усилилось», - говорится в сообщении Уральского управления по гидромтеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается также, что в ближайшие несколько суток, с повышением температуры воздуха в процессе ледообразования произойдёт перебой.

Добавим, что в этом году на водоёмах Свердловской области уже произошли первые ЧП. В частности, в конце октября двое мужчин провалились под лёд во время рыбалки на затопленном песчаном карьере, находящемся на 64 км дороги Серов - Ивдель. Одного из рыбаков сотрудникам МЧС спасти не удалось.

Кроме того, накануне днём сотрудники МЧС спасли 13-летнего мальчика, провалившегося под лёд в посёлке Бисерть. Толщина льда не превышала 4 см.