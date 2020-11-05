На Урале суд запретил заводу сбрасывать сточные воды в Волковское водохранилище

Концентрация загрязняющих веществ превышено в несколько раз. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области прокуратура через суд обязала Каменск-Уральский металлургический завод обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Волковское водохранилище. Концентрация загрязняющих веществ превышено в несколько раз.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» провела Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.

Лабораторный анализ сточных вод, сбрасываемых предприятием в расположенное на реке Исеть Волковское водохранилище, показал превышение загрязняющих веществ в несколько раз. В воде обнаружены нефтепродукты, марганец, железо и алюминий. По нефтепродуктам превышение составило 13,2 раза, по марганцу – в 3,1 раза.

В прокуратуре отметили, что это не единичный случай: ранее подобные нарушения уже выявлялись в ноябре и декабре 2019 года.

Прокуратура направила исковое заявление в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с требованием обязать ОАО «КУМЗ» обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водохранилище Волковское. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Ответчик попытался оспорить это решение, но безуспешно.

Судебный акт вступил в законную силу. Фактическое устранение нарушений прокуратура проконтролирует.