На Урале суд запретил заводу сбрасывать сточные воды в Волковское водохранилище

В Свердловской области прокуратура через суд обязала Каменск-Уральский металлургический завод обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Волковское водохранилище. Концентрация загрязняющих веществ превышено в несколько раз.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» провела Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.
Лабораторный анализ сточных вод, сбрасываемых предприятием в расположенное на реке Исеть Волковское водохранилище, показал превышение загрязняющих веществ в несколько раз. В воде обнаружены нефтепродукты, марганец, железо и алюминий. По нефтепродуктам превышение составило 13,2 раза, по марганцу – в 3,1 раза.
В прокуратуре отметили, что это не единичный случай: ранее подобные нарушения уже выявлялись в ноябре и декабре 2019 года.
Прокуратура направила исковое заявление в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с требованием обязать ОАО «КУМЗ» обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водохранилище Волковское. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Ответчик попытался оспорить это решение, но безуспешно.
Судебный акт вступил в законную силу. Фактическое устранение нарушений прокуратура проконтролирует.