Россиян призвали отказаться от поездок за границу

Необязательные путешествия просят отложить до стабилизации эпидемиологической обстановки. Фото: Галина Соловьёва

В МИД РФ призвали россиян отказаться от заграничных поездок на фоне ухудшения в мире ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Необязательные путешествия просят отложить до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», - приводит слова дипломата ТАСС.

Мария Захарова напомнила россиянам о сложностях с возвращением на родину, с которыми столкнулись путешественники во время первой волны пандемии COVID-19, добавив, что сейчас эти риски «возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной»

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всём мире коронавирусом заразились более 48 миллионов человек. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии.

В России за минувшие сутки подтверждено 19 404 случая заболевания. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 1 712 858 инфицированных.