В Екатеринбурге, Ревде и Туринске: рассказываем, где ещё пройдут ярмарки

В Екатеринбурге, Ревде и Туринске: рассказываем, где ещё пройдут ярмарки. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области вновь пройдут ярмарки выходного дня. Закупиться свежими продуктами и тёплыми вещами смогут жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Режа, Ревды и других муниципалитетов.

Как ранее сообщала "Областная газета", 7 и 8 ноября (с 09:00 до 17:00) в центре Екатеринбурга вновь раскинутся торговые ряды. На прилавках гостей ожидает изобилие свежих продуктов от фермеров и тёплые вещи. Предположительно, это будет предпоследняя ярмарка в этом году. Далее на площади 1905 года начнётся подготовка к строительству ледового городка.

В Первоуральске также продолжаются ярмарки. Каждую субботу (до 26 декабря) покупателей ждут на пр. Ильича, 32. Кроме того, еженедельно по выходным торговые палатки появляются в районе перекрёстка Ленина – Данилова. Горожанам предлагается приобретать продовольственные товары.

Мы также зашли на сайт регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Там размещён полный список городов и сёл, где на этих выходных проводятся ярмарки.

Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( 7 ноября с 9:00 до 18:00);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( с 9:00 до 18:00); Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные);

(на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные); Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( 6-8 ноября );

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка ( ); Кировград (в районе ул. Свердлова, 53а) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( 7 ноября с 9:00 до 15:00);

(в районе ул. Свердлова, 53а) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( с 9:00 до 15:00); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 7 ноября 9:00 – 17:00);

(площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 9:00 – 17:00); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (еженедельно с пятницы по воскресенье); р.п. Рефтинский Рефтинского ГО (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" (еженедельно с пятницы по воскресенье);

Рефтинского ГО (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" (еженедельно с пятницы по воскресенье); р.п. Арти Артинского ГО (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

Артинского ГО (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); село Симинчи Артинского ГО (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

Артинского ГО (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); село Бызово Горноуральского ГО (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям);

Горноуральского ГО (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям); село Новопаньшино Горноуральского ГО (в районе ул. Ленина, 41) – универсальная ярмарка (по субботам 11:00 – 15:00);

Горноуральского ГО (в районе ул. Ленина, 41) – универсальная ярмарка (по субботам 11:00 – 15:00); Ревда (ул. Мира от М. Горького до Чайковского) – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай 2020" ( 7-8 ноября );

(ул. Мира от М. Горького до Чайковского) – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай 2020" ( ); Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);

(на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье); Талица (Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка ( 7 ноября 9:00 – 18:00);

(Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка ( 9:00 – 18:00); Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00).

Свердловчанам важно помнить о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.