Владимир Путин присвоил звание заслуженных работников двум свердловчанам

Оба награждённых Владимиром Путиным удостоены почётных званий за заслуги в области своей деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Двое свердловчан получили звания "Заслуженый работник физической культуры РФ" и "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации".

Согласно документу, почётного звания удостоен тренер ГАУ СО "Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" Георгий Загребин. Напомним, что в 2018 году тренер в спорте глухих и его спортсмены, выступавшие в Сурдлимпийских играх - Александр Ильиных и Николай Кравцов, стали получателями премии губернатора за достижение высоких результатов на соревнованиях международного и российского уровней.

"Заслуженным работником транспорта РФ" стал машинист крана (дизельного) железнодорожного управления АО "Уралэлектромедь" Дамир Махиянов.

Оба награждённых главой государства удостоены почётных званий за заслуги в области своей деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

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Фото: Указ Президента РФ от 5 ноября

Фото: Указ Президента РФ