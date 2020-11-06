Бывший директор фонда Антона Шипулина объявлена в розыск

Антон Шипулин выразил надежду на то, что полиции удастся в ближайшее время найти Викторию Щелкову. Фото: Алексей Кунилов.

Экс-директор фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова объявлена в розыск. Расследование заведённого в отношении неё уголовного дела по факту мошенничества приостановлено.

Об этом рассказал сам учредитель фонда, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин.

«Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает — все наши подозрения относительно неё обоснованы», - написал бывший биатлонист на своей странице в Instagram.

Напомним, об уголовном деле в отношении Виктории Щелковой Антон Шипулин сообщил в августе. Тогда же об инциденте высказалась новый директор благотворительного фонда Ксения Шакирова. Она заявила, что дело было возбуждено несколько месяцев назад.

По словам Ксении Шакировой, в 2018 году фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда было собрано около 500 тыс. рублей, но деньги не были потрачены на детей. Позже, по решению Антона Шипулина, в фонде был проведён аудит. Проверка показала, что Виктория Щелкова на протяжении нескольких лет расходовала средства не по назначению. После этого учредитель фонда инициировал подачу заявления в правоохранительные органы.