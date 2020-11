Бывший директор фонда Антона Шипулина объявлена в розыск

Расследование уголовного дела по факту мошенничества в моем благотворительном фонде приостановлено. Причина в том, что экс-директор фонда Виктория Щелкова, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, скрывается от следствия. Щелкова уже объявлена в розыск, сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение. Об этом мне на днях стало известно от следователей. Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает — все наши подозрения относительно нее обоснованы. Надеюсь, полиции удастся в самое ближайшее время найти Викторию и продолжить начатое расследование. Я уже говорил, что главными пострадавшими во всей этой ситуации стали дети, ради которых работает мой фонд. Я по-прежнему уверен, что справедливость восторжествует и каждый получит по заслугам.

A post shared by Anton Shipulin (@anton_shipulin) on Nov 5, 2020 at 4:27am PST