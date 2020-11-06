Бывший директор фонда Антона Шипулина объявлена в розыск

Экс-директор фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова объявлена в розыск. Расследование заведённого в отношении неё уголовного дела по факту мошенничества приостановлено.
Об этом рассказал сам учредитель фонда, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин.
«Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает — все наши подозрения относительно неё обоснованы», - написал бывший биатлонист на своей странице в Instagram.
Расследование уголовного дела по факту мошенничества в моем благотворительном фонде приостановлено. Причина в том, что экс-директор фонда Виктория Щелкова, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, скрывается от следствия. Щелкова уже объявлена в розыск, сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение. Об этом мне на днях стало известно от следователей. Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает — все наши подозрения относительно нее обоснованы. Надеюсь, полиции удастся в самое ближайшее время найти Викторию и продолжить начатое расследование. Я уже говорил, что главными пострадавшими во всей этой ситуации стали дети, ради которых работает мой фонд. Я по-прежнему уверен, что справедливость восторжествует и каждый получит по заслугам.
Напомним, об уголовном деле в отношении Виктории Щелковой Антон Шипулин сообщил в августе. Тогда же об инциденте высказалась новый директор благотворительного фонда Ксения Шакирова. Она заявила, что дело было возбуждено несколько месяцев назад.
По словам Ксении Шакировой, в 2018 году фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда было собрано около 500 тыс. рублей, но деньги не были потрачены на детей. Позже, по решению Антона Шипулина, в фонде был проведён аудит. Проверка показала, что Виктория Щелкова на протяжении нескольких лет расходовала средства не по назначению. После этого учредитель фонда инициировал подачу заявления в правоохранительные органы.