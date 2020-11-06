Китай закрыл въезд для россиян с визами и видом на жительство

Китайская сторона вынуждена пойти на эти меры «для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию». Фото: Павел Ворожцов

Посольство Китая в России уведомило о временном приостановлении въезда из России граждан, имеющих действительные китайские визы и вид на жительство. Такая мера введена из-за обостряющейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее уведомление появилось на сайте дипломатического ведомства.

«В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи», - говорится в сообщении.

На время действия ограничений Посольство и Консульства Китая в России не будут выдавать таким гражданам «заявления о состоянии здоровья».

Отмечается, что эти меры не затронут граждан, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Также въезд в Китай будет разрешён по визам, выданным после 3 ноября.

«Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получения виз в Посольство (Консульства) КНР в РФ», - говорится в заявлении дипмиссии.

Напомним, накануне в МИД РФ призвали россиян отказаться от заграничных поездок на фоне ухудшения в мире ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Необязательные путешествия просят отложить до стабилизации эпидемической обстановки.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всём мире коронавирусом заразились 48 625 084 человека. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии. В Китае насчитывается 91 552 случая заражения.

В России за прошлые сутки подтверждено 19 404 случая заболевания. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 1 712 858 инфицированных.