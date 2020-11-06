Из Екатеринбурга запустят рейсы в Танзанию через Самару

Чартерные рейсы в Танзанию с посадкой в самарском аэропорту Курумоч будет выполнять российская авиакомпания Azur Air. Фото: Евгения Скачкова

Пассажирам аэропорта Кольцово в Екатеринбурге станут доступны рейсы в Танзанию. Лететь на остров Занзибар придётся через Самару.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, чартерные рейсы в Танзанию с посадкой в самарском аэропорту Курумоч будет выполнять российская авиакомпания Azur Air.

Полёты на остров Занзибар из Екатеринбурга будут выполняться с 14 ноября на самолёте Boeing 767 вместимостью до 336 пассажиров с периодичностью один раз в десять дней.

В первый день, 14 ноября, вылет из Кольцово намечен на 2:45 по местному времени. В последующие дни самолёты будут отправляться из уральской столицы в Танзанию в 5:50. Пересадка в Самаре займёт три часа, а общее время перелёта из Екатеринбурга на Занзибар займёт 14 часов 15 минут.

Остров Занзибар — один из двух крупных островов архипелага Занзибар в составе Танзании (Восточная Африка) на берегу Индийского океана. Международный аэропорт Абейд Амани Карум расположен в пяти километрах от административного центра — города Занзибар.

Возобновлять международное авиасообщение Россия начала c 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы. На тот момент прямого авиасообщения между Россией и Танзанией ещё не было.

Читайте также:

С 1 ноября Россия возобновила ависообщение с Японией.

За границу – в условиях пандемии: в какие страны и на каких условиях смогут улететь российские туристы до конца года?