На Среднем Урале скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

На Среднем Урале скончались ещё восемь пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирусная инфекция забрала жизни ещё восьми свердловчан. За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 815 пациентов с COVID-19.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на десятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Красноярский и Алтайский края, а также Республика Дагестан.

На первом месте – Москва, где зафиксировано 69 смертей. На втором Санкт-Петербург – 54 случая, обнародованными за последние 24 часа. На третьей строчке Ростовская область. Там 17 летальных исходов.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 282 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.

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