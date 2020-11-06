На Среднем Урале скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

Коронавирусная инфекция забрала жизни ещё восьми свердловчан. За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 815 пациентов с COVID-19.
Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на десятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Красноярский и Алтайский края, а также Республика Дагестан.
На первом месте – Москва, где зафиксировано 69 смертей. На втором Санкт-Петербург – 54 случая, обнародованными за последние 24 часа. На третьей строчке Ростовская область. Там 17 летальных исходов.
За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 282 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.
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