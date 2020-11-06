Министр спорта Свердловской области поделился рецептом полезного «царского» завтрака

Леонид Рапопорт предлагает есть по утрам «царскую пищу». Фото: Алексей Кунилов

Министра физической культуры и спорта Свердловской области поделился рецептом полезного завтрака. Леонид Рапопорт предлагает есть по утрам «царскую пищу».

Глава свердловского минспорта в рамках проекта регионального управления Роспотребнадзора «Я на ПП», посвящённого правильному питанию, рассказал, что уже на протяжении 20 лет начинает своё утро с творога, сметаны и мёда.

«Спорт и физическая активность для меня всегда «идут рука об руку» с правильным питанием. Убеждён, очень важно начинать утро с полезного завтрака, который зарядит энергией и придаст тонус на весь день. Мой завтрак — это «царская пища»: творог, сметана и мёд», - подчеркнул министр.

Рецепт полезного завтрака от Леонида Раппопорта: Берём 100 грамм 1%-ого творога, две столовых ложки 15%-ой сметаны, добавляем две чайных ложечки меда. Все эти составляющие тщательно перемешиваем.

Министр добавил, что мёд очень полезен для иммунитета, поскольку он насыщает организм витаминами, микроэлементами и аминокислотами, а творог и сметана — ценнейшие источники кальция.

Напомним, ранее в рамках проекта «Я на ПП» главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских раскрыл семейный рецепт квашеной капусты.