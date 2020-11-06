В Нижнем Тагиле, Качканаре и Нижней Туре старые заводские общежития превратили в уютные дома

Тальчане уже празднуют новоселье. Фото: Илья Колесов

В Нижнем Тагиле начинается заселение дома №23 на улице Гвардейской. Это бывшее общежитие, в котором после реконструкции обустроены 19 полноценных квартир и 24 жилые комнаты. Их займут семьи, стоящие в социальной очереди на получение жилья. Такие же новоселья ждут в Качканаре и Нижней Туре – в этих муниципалитетах бывшие общежития тоже пережили коммунальный ренессанс.

Нижний Тагил. В очереди на улучшение жилищных условий стоят 1 800 малоимущих граждан. В этом году мечта сбудется у 92 тагильчан. Для этого во всех районах города приводят в порядок муниципальное жильё, и самым большим проектом стало восстановление бывшего общежития по улице Гвардейской. Капитальная реконструкция здания полностью завершена. До Нового года в обновлённый дом заселятся 43 тагильские семьи из категории малоимущих. Они долгие годы ждали своей очереди, и уже потеряли надежду на новоселье. На их удачу мэрия обратила внимание на частично пустующее общежитие на Тагилстрое.

– В конце девяностых дом был брошен, стоял пустой, с заколоченными окнами. Из области муниципалитету были выделены средства, и в этом году мы привели дом в порядок. Реакция людей хорошая, это значит, что мы всё сделали правильно, – отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Пятиэтажка 1971 года постройки. Её возвели для проживания рабочих завода металлоконструкций. В 90-е годы один подъезд заводчанами был отремонтирован и превращён в квартиры, остальная часть здания пришла в упадок и в 2003-м была передана муниципалитету. Городские власти намеревались провести там ремонт, но в одиночку справиться не смогли. Восстановление здания стало возможным после вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ремонт фасадов, кровли, подвалов и сетей вошёл в региональную программу капремонта и обошёлся в 17 миллионов рублей. Помещения общежития: 10 однокомнатных, 9 двухкомнатных квартир и 24 комнаты, а также коридоры, кухни и санузлы восстановили, затратив ещё 19,7 миллиона.

Дом с иголочки в Качканаре. Фото: Надежда Лесникова

Качканар. В городе горняков похожая история: пустовавшее почти два десятилетия общежитие в четвёртом микрорайоне вновь готовят к приёму жильцов. После реконструкции там появились 40 квартир. Этот фонд предназначен для переселения граждан из ветхого жилья. В обновлённом доме отпразднуют новоселья жители пяти ветхих бараков. Планируется, что переселение произойдёт в мае 2021 года.

Изменилась не только «начинка» дома, но и внешний вид. Здание утеплено, обновлён фасад. На прилегающей территории высажен кустарник, появились детская площадка и парковка.

В Качканаре изменился не только дом, но и прилегающая территория. Фото: Надежда Лесникова

Нижняя Тура. Новое предназначение нашла бывшему общежитию «Рябинушка» нижнетуринская мэрия. Здесь реализуется проект по предоставлению жилья с низкой арендной ставкой. Глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок считает, что эта мера поможет привлечь в муниципалитет молодых специалистов.

В ходе реконструкции значительно увеличилась общая площадь жилых помещений. Ранее она составляла 1 393 квадратных метра, сейчас выросла почти в три раза. В здании расположены 42 просторные квартиры. Стоимость реконструкции составила 107,6 миллиона рублей. Средства выделены из местного и областного бюджетов. Первоначально планировали закончить работы летом, но пришлось заказывать новый лифт, при этом срок сдачи сдвинулся.

– Квартиры получат люди, стоящие в льготной очереди, в том числе молодые семьи. Они ждут, звонят. Думаю, что в этом году реконструкция будет закончена, – прокомментировал Алексей Стасёнок.

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