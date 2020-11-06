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6 ноября 2020, 18:30

Сергей Нарышкин рассказал о происхождении коронавируса

коронавирус

Сергей Нарышкин рассказал о происхождении коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о происхождении новой коронавирусной инфекции. В ведомстве считают, что вирус – продукт естественного происхождения.

Сергей Нарышкин рассказал, что у СВР России нет достоверных данных о создании SARS-CoV-2 человеком.

"Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", – рассказал директор Службы внешней разведки России в ходе интервью РИА Новости. Собеседник издания также отметил, что вопрос происхождение вируса для российских ученых не принципиален. По его словам, специалисты заняты борьбой с инфекцией.

Добавим, сегодня в России был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 20 582 человека. За весь период пандемии выявлено 1 733 440 инфицированных.

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Областная газета Свердловской области

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