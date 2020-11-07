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Общество
7 ноября 2020, 12:08

Россиянам рекомендовали провести новогодние праздники дома или на даче

Если есть возможность уехать на дачу или за город – это тоже хороший вариант.

Если есть возможность уехать на дачу или за город – это тоже хороший вариант. Фото: Галина Соловьёва

Главный санитарный врач РФ Анна Попова посоветовала россиянам провести предстоящие новогодние праздники дома. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», - посоветовала Анна Попова, добавив, что если есть возможность уехать на дачу или за город – это тоже хороший вариант.

Также главный санитарный врач России предупредила соотечественников о рисках зарубежных поездок: пересекая границы, можно попасть в карантин в другой стране.

«Сегодня у нас подъём острых респираторных инфекций, где-то через месяц-полтора мы ждём прихода гриппа. Очень важно не заразить друг друга в семье», - резюмировала Анна Попова.

Напомним, ранее в МИД РФ призвали россиян отказаться от заграничных поездок на фоне ухудшения в мире ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Необязательные путешествия просят отложить до стабилизации эпидемической обстановки.

Добавим, что накануне в России был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом: инфекцию подхватили 20 582 человека. За весь период пандемии выявлено 1 733 440 инфицированных.

Областная газета Свердловской области

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Россиянам рекомендовали провести новогодние праздники дома или на даче