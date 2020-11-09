Смертность населения Свердловской области увеличилась на 11%

В сентябре 2020 года в Свердловской области зарегистрировали смерти 5 236 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В сентябре 2020 года в Свердловской области зарегистрировали смерти 5 236 человек. Это на 11% больше количества умерших в сентябре 2019 года.

Увеличение числа скончавшихся наблюдается во всех регионах Уральского федерального округа. Среди них Свердловская область демонстрирует один из самых низких темпов роста смертности: ниже только в Курганской области (+10,1%). В Тюменской области (вместе с автономными округами) уровень смертности за год вырос на 22,2%, а в Челябинской - на 25,9%. Такие данные приводит Росстат.

Рост рождаемости отмечен везде, кроме Курганской области (там показатель снизился на 4,7%). Заметнее всего число новорождённых выросло в Челябинской области - на 12,4%. В Тюменской области показатель увеличился на 10,4%, в Свердловской - на 9%. Всего за месяц на Среднем Урале родились 4 068 младенцев.

Естественная убыль в Свердловской области достигла 1 168 человек (годом ранее она составляла 984). Это один из самых низких показателей в УрФО. В Челябинской области убыль населения выросла с 847 до 1 421 человека, в Курганской области - с 293 до 420. Прирост населения наблюдается только в Тюменской области, правда, за последний год показатель снизился более чем на 100 человек и составил 1 432.

Добавим, за девять месяцев с начала года в Свердловской области родились 33 264 человека (на 2 015 человек, на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), умерли 46 284 человека (+2 731 человек, 6,3%). Естественная убыль достигла 13 020 человек (годом ранее - 8 274).

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