В мэрии Екатеринбурга прокомментировали очередь у здания администрации

Все работники мэрии, которые стояли в очереди, уже находятся в здании. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня утром в мэрию Екатеринбурга выстроилась большая очередь. О причине скопления людей "Областная газета" выяснила в пресс-службе горадминистрации.

Как рассказали изданию, люди, стоявшие у здания, являются работниками мэрии. Каждому нужно измерить температуру и обработать руки, поэтому и образовалась очередь.

Для того чтобы люди не стояли у мэрии, руководителям подразделений было предложено разбить сотрудников на группы – тех, кто работает с 8, с 9 и с 10 часов. Но пока этого не сделали.

Кроме того, усложнила ситуацию поверка по спискам. Раньше нужно было просто показать в развернутом виде удостоверение. Однако было выявлено, что "в здание приходит очень много коллег, которых, по идее, здесь быть не должно". Они приходили в том числе "в гости к коллегам", уточнили в пресс-службе.

Нас также заверили, что в здание все зашли спустя 15 минут после того, как был сделан снимок, растиражированный местными СМИ.