Темы дня

Общество
9 ноября 2020, 13:51

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали очередь у здания администрации

Мэрия Екатеринбурга

Все работники мэрии, которые стояли в очереди, уже находятся в здании. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня утром в мэрию Екатеринбурга выстроилась большая очередь. О причине скопления людей "Областная газета" выяснила в пресс-службе горадминистрации.

Как рассказали изданию, люди, стоявшие у здания, являются работниками мэрии. Каждому нужно измерить температуру и обработать руки, поэтому и образовалась очередь.

Для того чтобы люди не стояли у мэрии, руководителям подразделений было предложено разбить сотрудников на группы – тех, кто работает с 8, с 9 и с 10 часов. Но пока этого не сделали.

Кроме того, усложнила ситуацию поверка по спискам. Раньше нужно было просто показать в развернутом виде удостоверение. Однако было выявлено, что "в здание приходит очень много коллег, которых, по идее, здесь быть не должно". Они приходили в том числе "в гости к коллегам", уточнили в пресс-службе.

Нас также заверили, что в здание все зашли спустя 15 минут после того, как был сделан снимок, растиражированный местными СМИ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 23:27 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани
10.11.2020, 21:51 / Общество
Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады
10.11.2020, 20:52 / Культура
На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш
10.11.2020, 20:14 / Спорт
Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA
10.11.2020, 20:02 / Общество
В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С