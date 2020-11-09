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9 ноября 2020, 16:23

Правительство РФ выделит на поддержку зоопарков и цирков более 230 миллионов

Зоопарк

Выделяемые средства будут направлены на создание благоприятных условий для содержания животных, включая ветеринарное обслуживание и питание. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что государство продолжает поддерживать предпринимателей, работающих с животными. По его словам, на обеспечение ухода и содержания животных кабмин выделит более 230 млн рублей.

Михаил Мишустин напомнил, что весной 2020 года в разгар распространения коронавирусной инфекции, такие организации были включены в перечень наиболее пострадавших отраслей. В тот же период министерству культуры было поручено совместно с регионами провести мониторинг ситуации и создать условия для бережного содержания животных.

"Речь идёт о зоопарках, дельфинариях, океанариумах и цирках. Из-за распространения коронавируса посещать их было невозможно, соответственно, доходов не было. И сейчас они вновь оказались в непростом положении", - передаёт слова Михаила Мишустин пресс-служба правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что выделяемые средства будут направлены на создание благоприятных условий для содержания животных, включая ветеринарное обслуживание и питание.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил возобновить работу зоопарков, цирков и дельфинариев при условии соблюдения мер по профилактике COVID-19 с 21 сентября.

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