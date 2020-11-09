Екатеринбуржцы выступили против высотной застройки в центре Уралмаша

Екатеринбуржцы выступили против высотной застройки в центре Уралмаше. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге общественники решили защитить центральную часть Уралмаша от высотной застройки. Микрорайону даже предлагается дать статус "Исторического поселения".

Это позволит ограничить увеличение этажности зданий, изменение объёмно-пространственной структуры, композиции и силуэта застройки центральной части микрорайона, говорится на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Кроме того, сохранятся все исторически ценные объекты соцгорода Уралмаш вместе с исторической средой.

"Именно историческая среда – то наиболее ценное, что сохраняет историко-социальную сущность Екатеринбурга, уникальность его социокультурного пространства, самобытность", – говорится в сообщении. Отмечается, что научное сообщество поддерживает инициативу и готово выполнить работу по обоснованию статуса исторического поселения части микрорайона.

На данный момент инициативу поддержали 578 человек. Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо ещё 99 422 голоса. Против высказались 39 граждан.

Фото: сайт РОИ

На странице инициативы также сообщается, сегодняшние подходы к застройке территории угрожают утратой уникального потенциала Уралмаша, заложенного около 100 лет назад. В частности, полностью утрачены здания стадиона "Авангард" и кинотеатра "Темп".

Добавим, до 27 ноября в столице Урала проводятся общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в границах улиц 22 Партсъезда – 40-летия Октября – Культуры – Красных Партизан. Как говорится в документации, в соответствии с генпланом города Екатеринбурга до 2025 года в границах проектируемой территории предусмотрена многоэтажная и среднеэтажная застройка и застройка с повышенными архитектурно-художественными требованиями.