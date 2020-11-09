Темы дня

Общество
9 ноября 2020, 19:40

Утверждены границы «Городка юстиции» в Екатеринбурге

границы «Городка юстиции» в Екатеринбурге

Утверждены границы «Городка юстиции» в Екатеринбурге. Фото: документ.

В Екатеринбурге утверждены границы территории «Городка юстиции». Соответствующий приказ выпустило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Документом также устанавливаются границы «Дома юстиции», «Дома жилого» и «Детского сада (Дом-улитка)». Перечисленные здания входят в состав указанного объекта культурного наследия регионального значения и расположены на улице Малышева в домах 2б, 2ж, 2е соответственно.

Фото: документ

Более подробно с приказом №963 можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в уральской столице за 73 млн рублей продают известное конструктивистское здание – «Дом-улитку». Как сообщается в объявлении, объект «идеально подойдёт для размещения гостиницы, хостела, офиса большой компании или детского центра». Высота потолков на цокольном этаже составляет 2,2 метра, на первом и втором этажах — 3,2 метра. Общая площадь здания — 1623,7 кв. метров.

Читайте также:

В Екатеринбурге утверждены границы «Дома и больницы доктора Сяно».

В столице Урала СК «Динамо» взяли под охрану.

В Екатеринбурге под охрану взяли библиотеку имени Белинского.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 23:27 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани
10.11.2020, 21:51 / Общество
Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады
10.11.2020, 20:52 / Культура
На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш
10.11.2020, 20:14 / Спорт
Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA
10.11.2020, 20:02 / Общество
В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С