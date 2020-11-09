Утверждены границы «Городка юстиции» в Екатеринбурге. Фото: документ.

В Екатеринбурге утверждены границы территории «Городка юстиции». Соответствующий приказ выпустило Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Документом также устанавливаются границы «Дома юстиции», «Дома жилого» и «Детского сада (Дом-улитка)». Перечисленные здания входят в состав указанного объекта культурного наследия регионального значения и расположены на улице Малышева в домах 2б, 2ж, 2е соответственно.

Фото: документ

Более подробно с приказом №963 можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в уральской столице за 73 млн рублей продают известное конструктивистское здание – «Дом-улитку». Как сообщается в объявлении, объект «идеально подойдёт для размещения гостиницы, хостела, офиса большой компании или детского центра». Высота потолков на цокольном этаже составляет 2,2 метра, на первом и втором этажах — 3,2 метра. Общая площадь здания — 1623,7 кв. метров.

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