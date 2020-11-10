Новый полред Президента РФ в УрФО, день полиции и победа свердловчанина на чемпионате мира по самбо: самое интересное в номере за 10 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Президент страны Владимир Путин освободил от своих должностей сразу троих министров федерального кабмина и полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова, занимавшего свой пост два последних года. На его место назначен уже экс-министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Сегодня в России отмечают День полиции. Накануне этой даты корреспондент «Облгазеты» встретился с начальником линейного отдела полиции на станции «Екатеринбург-Пассажирский», полковником полиции Вадимом САКОВСКИМ и узнал, как изменилась работа полицейских за последние десятилетия.

В Сербии завершился чемпионат мира по самбо. Свердловскую область на турнире представлял Владимир Гладких в категории до 57 кг. В интервью «Областной газете» свердловский самбист рассказал об эмоциях от победы, о том, насколько сложно бороться без подсказок тренера, о волнении и крайне упорных схватках в полуфинале и финале турнира.