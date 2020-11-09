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9 ноября 2020, 21:20

Перестановки в Правительстве РФ и упрощение порядка выезда спортсменов за границу: главные новости

Здание Правительства РФ

"Областная газета" рассказывает о самых значимых событиях уходящего дня. Фото: Владимир Мартьянов.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о самых значимых событиях уходящего дня.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трёх федеральных министров. Кроме того, глава государства отправил в отставку полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова. На его должность был назначен экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Также глава государства подписал документ об увеличении числа вице-премьеров РФ до 10. В связи с этим во время оперативного совещания с вице-премьерами председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать своим десятым заместителем экс-министра энергетики Александра Новака. Кроме того, онвнёс в Госдуму кандидатуры на должности четырёх федеральных министров. Подробности здесь.

Кабмин упростил процедуру выезда российских спортсменов, тренеров и других специалистов в области физкультуры за границу. Согласно документу, Минспорта РФ будет составлять список граждан, планирующих принять участие в международных соревнованиях за пределами страны, и направлять его в Росавиацию и ФСБ.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина была избрана председателем Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ. Также решением IX Отчётно-выборной конференции СТД РФ в состав правления отделения вошли 10 человек, среди которых значатся заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и гендиректор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев.

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Областная газета Свердловской области

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