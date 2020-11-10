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Общество
10 ноября 2020, 08:29

Свердловской области на треть урезали квоты на мигрантов

Мигранты грузят мешки

Свердловская область снова получит больше всего разрешений на временное проживание мигрантов среди уральских регионов. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о количестве разрешений на временное проживание мигрантов в 2021 году. В стране и в Свердловской области оно сократится на треть по сравнению с нынешним годом.

Число разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства снизится с 60 270 (в 2020 году) до 39 325.

На УрФО выделено 2 500 квот против 3 650 в этом году. Свердловская область снова получит больше всего таких разрешений - 800 (но на 400 квот меньше, чем в 2020 году). Меньше всего на проживание в УрФО выделено Курганской области - 150 квот.

Среди федеральных округов Уральский вновь получит меньше всего разрешений. Больше всего - у Центрального федерального округа - 10 990.

Фото: распоряжение
Фото: распоряжение
Областная газета Свердловской области

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