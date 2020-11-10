В Екатеринбурге заброшенную больницу в Зелёной роще выставили на торги за 1,2 рубля

В Екатеринбурге выставили на торги заброшенное здание клинической больницы скорой помощи. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге выставили на торги заброшенное здание Гордской клинической больницы скорой помощи. За сам объект культурного наследия регионального значения, расположенный в Зелёной роще, просят 1,20 рубля, а вот земля под ним обойдётся покупателю почти в 63 миллиона.

Сообщение об аукционе появилось на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. На торги выставлено нежилое здание, расположенное на ул. 8 Марта, 78а.

В МУГИСО отмечают, что объект культурного наследия регионального значения «Клиническая больница скорой помощи» находится в стадии разрушения, степень его сохранности составляет 62%. Общая площадь застройки 5249,6 кв. метра. Вместе со зданием на продажу выставлен и земельный участок под ним площадью 26 773 кв. метра.

Начальная стоимость лота вместе с землёй - 62 702 337,20 рублей. В том числе стартовая цена продажи самого здания больницы - 1,20 рубля. Участок под зданием относится к землям населённых пунктов, разрешённое использование - под здание больницы. Задаток составляет 20% от стоимости лота (12 540 467 рублей), его необходимо внести не позднее 2 декабря.

Заявки на аукцион принимаются с 7 ноября по 3 декабря, а сами торги пройдут в электронной форме 8 декабря.

По условиям конкурса, в течение семи лет после покупки покупатель будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством.

Ранее сообщалась, что проект реконструкции заброшенной больницы, расположенной в парке "Зелёная роща", получил положительное заключение государственной экспертизы. После окончания работ здание должно использоваться в качестве медицинского учреждения.

Напомним, что здание заброшенной больницы выставляется на продажу уже не в первый раз. Бывшая больница скорой помощи в Зелёной роще уже 20 лет находится в запустении. Решение восстанавливать её было принято на фоне пандемии коронавируса, заставившей медицинские учреждения работать в авральном режиме.