За четыре года в Белоярское водохранилище выпустили более миллиона толстолобиков

В Белоярское водохранилище накануне выпустили 270 тысяч мальков пёстрого толстолобика. Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

В Белоярское водохранилище накануне выпустили 270 тысяч мальков пёстрого толстолобика. За четыре года в водоём запустили уже 1 миллион 80 тысяч рыб.

Работы по зарыблению водохранилища четвёртый год подряд проводит Белоярская атомная станция. Как сообщает пресс-служба БАЭС, объём ежегодного зарыбления был рассчитан научными работниками Уральского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр».

В момент выпуска малёк пёстрого толстолобика весит 20 граммов. За два года он достигает массы от 0,5 до 2,5 кг. При этом рыбаки вылавливают толстолобика весом от 5 до 15 кг, а максимальный вес рыбы может достигать 30-40 кг. Средняя продолжительность жизни — 20-25 лет. Несмотря на то что мальков могут поедать хищники, у взрослых особей в природе ни врагов, ни конкурентов нет.

Отмечается, что толстолобик помогает очищать воду: он питается фитопланктоном и препятствует «цветению» водоёма. 10-килограммовая особь в среднем в сутки пропускает через себя 50 кубометров воды.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нины Усатенко, предварительные результаты экологического мониторинга показали высокий положительный эффект от зарыбления. На следующий год в водохранилище планируют выпустить и других представителей ихтиофауны. Например, белого и чёрного амура, которые смогут бороться не только с планктоном, но и с моллюсками, в том числе с дрейссеной.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», этой осенью в рамках реализации национального проекта «Экология» в три водоёма Свердловской области выпущено почти 15 тысяч мальков белого амура.