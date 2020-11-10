Темы дня

Общество
10 ноября 2020, 13:24

За четыре года в Белоярское водохранилище выпустили более миллиона толстолобиков

В Белоярское водохранилище накануне выпустили 270 тысяч мальков пёстрого толстолобика.

В Белоярское водохранилище накануне выпустили 270 тысяч мальков пёстрого толстолобика. Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

В Белоярское водохранилище накануне выпустили 270 тысяч мальков пёстрого толстолобика. За четыре года в водоём запустили уже 1 миллион 80 тысяч рыб.

Работы по зарыблению водохранилища четвёртый год подряд проводит Белоярская атомная станция. Как сообщает пресс-служба БАЭС, объём ежегодного зарыбления был рассчитан научными работниками Уральского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр».

В момент выпуска малёк пёстрого толстолобика весит 20 граммов. За два года он достигает массы от 0,5 до 2,5 кг. При этом рыбаки вылавливают толстолобика весом от 5 до 15 кг, а максимальный вес рыбы может достигать 30-40 кг. Средняя продолжительность жизни — 20-25 лет. Несмотря на то что мальков могут поедать хищники, у взрослых особей в природе ни врагов, ни конкурентов нет.

Отмечается, что толстолобик помогает очищать воду: он питается фитопланктоном и препятствует «цветению» водоёма. 10-килограммовая особь в среднем в сутки пропускает через себя 50 кубометров воды.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Белоярской АЭС Нины Усатенко, предварительные результаты экологического мониторинга показали высокий положительный эффект от зарыбления. На следующий год в водохранилище планируют выпустить и других представителей ихтиофауны. Например, белого и чёрного амура, которые смогут бороться не только с планктоном, но и с моллюсками, в том числе с дрейссеной.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», этой осенью в рамках реализации национального проекта «Экология» в три водоёма Свердловской области выпущено почти 15 тысяч мальков белого амура.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 23:27 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани
10.11.2020, 21:51 / Общество
Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады
10.11.2020, 20:52 / Культура
На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш
10.11.2020, 20:14 / Спорт
Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA
10.11.2020, 20:02 / Общество
В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С