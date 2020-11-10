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Общество
10 ноября 2020, 15:10

В Свердловской области увеличат прожиточный минимум пенсионера в 2021 году

Пенсионерки в масках гуляют по улице

На этот год свердловские депутаты установили величину прожиточного минимума пенсионера в размере 9 311 рублей. Фото: Галина Соловьёва

В Заксобрание Свердловской области внесён проект закона, согласно которому прожиточный минимум пенсионера вырастет на 210 рублей. В 2021 году он будет составлять 9 521 рубль.

"Увеличение в 2021 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до 9521 рубля в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищённости пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На этот год свердловские депутаты установили величину прожиточного минимума пенсионера в размере 9 311 рублей. В августе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал закон, согласно которому такой же размер сохранялся в 2021 году. Однако в документ были подготовлены изменения после того, как Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о бюджете и от Минтруда поступила информация о корректировке прогнозного значения величины прожиточного минимума. В целом по России для пенсионеров он составит 10 022 рубля.

Добавим, что величина прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте РФ утверждается для установления соцдоплаты к пенсии.

Ближайшее заседание свердловского Заксобрания состоится 17 ноября. В повестку войдут 43 вопроса. Заседание начнётся с доклада губернатора Евгения Куйвашева об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

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Фото: проект закона
Областная газета Свердловской области

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