В Екатеринбурге магазин «Верный» наказали за шум при приёмке товара

Шум от деятельности магазина ухудшает условия проживания людей в жилом доме. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности магазин «Верный» в микрорайоне Светлый. Поводом стала повторная письменная жалоба местного жителя на шум от деятельности торговой точки.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области, проверка проведена в отношении магазина «Верный» (Екатеринбург, мкр. Светлый, 5). Как выяснилось в ходе повторных лабораторных испытаний, уровни звукового давления от процесса погрузки-разгрузки товаров в дневное (с 7:00 до 23:00) и ночное время суток (с 23:00 до 7:00) не соответствуют нормативным величинам. Шум от деятельности магазина ухудшает условия проживания людей в жилом доме.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном приостановлении деятельности магазина. Он был направлен в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, оно привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 19 000 рублей. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемических требований.