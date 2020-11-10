В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С

В Свердловскую область пришла зима. Уже к выходным на территории региона похолодает до -15°С.
Об этом "Областной газете" рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По её словам, выпавший снег уже не должен таять. Установилась минусовая температура, а в ближайшие дни станет ещё холоднее.
"Можно сказать, что наступила зима", – сказала Галина Шепоренка. При этом она отметила, что в регионе ожидаются колебания температуры и даже оттепели исключать нельзя.
Однако в ближайшие 10 дней всё же сохранится зимний характер погоды. На территории Среднего Урала образуется устойчивый снежный покров. Температура к выходным понизится до -10...-15°С ночью и до -5...-10°С днём. В Екатеринбурге ближе к выходным также может похолодать – до -10°С и до - 6...-9°С соответственно.
"Это вполне по-зимнему", – подытожила собеседница издания.
Сегодня в столице Урала выпал снег. Наш фотокорреспондент оценила ситуацию на улицах города.
По её словам, на центральных улицах Екатеринбурга – Ленина и Малышева – активно курсируют снегоуборочные машины. Снег расчищают тракторы. А там, где машины пройти не могут, орудуют дворники.
Сотрудник "Облгазеты" также отмечает, что на улице достаточно скользко. Горожанам приходится передвигаться крайне осторожно, чтобы не упасть.
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