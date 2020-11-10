В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область пришла зима. Уже к выходным на территории региона похолодает до -15°С.

Об этом "Областной газете" рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По её словам, выпавший снег уже не должен таять. Установилась минусовая температура, а в ближайшие дни станет ещё холоднее.

"Можно сказать, что наступила зима", – сказала Галина Шепоренка. При этом она отметила, что в регионе ожидаются колебания температуры и даже оттепели исключать нельзя.

Однако в ближайшие 10 дней всё же сохранится зимний характер погоды. На территории Среднего Урала образуется устойчивый снежный покров. Температура к выходным понизится до -10...-15°С ночью и до -5...-10°С днём. В Екатеринбурге ближе к выходным также может похолодать – до -10°С и до - 6...-9°С соответственно.

"Это вполне по-зимнему", – подытожила собеседница издания.

Сегодня в столице Урала выпал снег. Наш фотокорреспондент оценила ситуацию на улицах города.

Фото: Галина Соловьёва

По её словам, на центральных улицах Екатеринбурга – Ленина и Малышева – активно курсируют снегоуборочные машины. Снег расчищают тракторы. А там, где машины пройти не могут, орудуют дворники.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Сотрудник "Облгазеты" также отмечает, что на улице достаточно скользко. Горожанам приходится передвигаться крайне осторожно, чтобы не упасть.

Фото: Галина Соловьёва