«Ковидная» десятка, новые подробности паводка в Нижних Сергах и четыре «Золотые маски» театра «Урал Опера Балет»: самое интересное в номере за 11 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Каждый день управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнародует количество случаев заражения COVID-19 в муниципалитетах. В крупных городах цифры шокируют: Нижний Тагил – 2 583 человека, Первоуральск – 973, Каменский район – 767… Но это только на первый взгляд. Внимательно изучив статистику, мы пришли к неожиданному выводу: истинные «лидеры» по числу заболевших – города, где население не превышает 90 тысяч человек. И там действительно пора бить тревогу.

Из источников, заслуживающих доверия, «Областной газете» стало известно, что режим чрезвычайной ситуации, установленный в Нижних Сергах 20 июля в связи с масштабным бедствием при затоплении населённого пункта, может быть снят уже в середине текущего месяца – называется дата 15 ноября. Корреспонденты «Облгазеты» решили проверить эту информацию и отправились в муниципалитет, где узнали много новых интересных деталей о действиях должностных лиц в момент удара стихии.

Вчера в Москве назвали лауреатов главной национальной театральной премии «Золотая маска». Все четыре свердловские награды пришлись на театр «Урал Опера Балет»: призами отмечена работа балетмейстера-постановщика Вячеслава Самодурова и художника Алексея Кондратьева, лучшей оперой назван спектакль «Три сестры», лучшим режиссёром – Кристофер Олден (также «Три сестры»). Церемония закрытия 26-й «Золотой маски» совершенно точно останется в истории: впервые из-за пандемии было принято решение провести награждение онлайн. В прошлые годы «Областная газета» вела для наших читателей прямые трансляции из Большого театра, и это действительно было ярким событием – в зале собирался весь театральный свет, лучшие из лучших со всей страны. Нынче размах гораздо скромнее, но все мы понимаем, что фестиваль мог и не состояться вовсе. Афишу «Маски» пришлось сильно перекраивать – спектакли, намеченные на конец марта и апрель, переносить на полгода, как и саму церемонию вручения призов.