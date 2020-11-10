В Москве введут новые ограничения по коронавирусу до 15 января

В Москве введут новые ограничения по коронавирусу до 15 января. Фото: Владимир Мартьянов.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, в столице на два месяца закроют места развлечения и присмотра за детьми, расположенные в зданиях.

"Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей. Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост", - пишет Сергей Собянин в своём личном блоге.

В связи с этим будет временно приостановлена работа детских развлекательных центров и детских комнат в ТРЦ, детских лагерей дневного пребывания, а также детских уголков в заведениях общепита. При этом проводить развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе не запрещается.

Кроме того, приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Однако учреждениям культуры разрешается организовывать публичные лекции, тренинги, выставки, презентации и рекламные акции.

Также Сергей Собянин сообщил о переводе студентов московских колледжей и вузов на удалённый режим обучения. Транспортные карты студентов будут заблокированы на время дистанта.

Все перечисленные ограничительные меры будут действовать в период с 13 ноября по 15 января.

Напомним, в конце октября мэр Москвы сообщал о продлении ряда ограничений до 29 ноября. Подробности можете узнать здесь.