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10 ноября 2020, 21:30

Новые ограничения в Москве и прекращение огня в Нагорном Карабахе: главные новости

Мужчина в маске.

Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничений по коронавирусу в период с 13 ноября по 15 января. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Прекращение огня в Нагорном Карабахе, ужесточение ограничений по коронавирусу в Москве и четыре "Золотые маски" у театра "Урал Опера Балет" - главные новости к этому часу.

Президент России Владимир Путин подписал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Министерство обороны России направило в зону, где ещё недавно велись боевые действия, порядка 2 тыс. миротворцев. Кроме того, стороны должны произвести обмен телами погибших и военнопленными. Ознакомиться с полным текстом заявления можно здесь.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничений по коронавирусу в период с 13 ноября по 15 января. В частности, он сообщил о закрытии мест развлечения и присмотра за детьми, расположенных в зданиях, приостановке проведения культурных, просветительских и развлекательных массовых мероприятий, а также о переводе студентов колледжей и вузов на дистант.

Театр "Урал Опера Балет" удостоился четырёх наград на 26-й национальной театральной премии "Золотая маска". Награды получили худрук Урал Балета Вячеслав Самодуров и сценограф Алексей Кондратьев за работу в спектакле "Приказ короля", и режиссёр Кристофер Олден за постановку "Трёх сестёр". Этот же спектакль был признан "Лучшим оперным спектаклем".

Депутаты Госдумы РФ поддержали кандидатуры, предложенные председателем Правительства Михаилом Мишустиным, на должности вице-премьера и глав пяти министерств. Соответствующие документы подписал Владимир Путин.

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Областная газета Свердловской области

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