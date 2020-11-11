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11 ноября 2020, 09:48

Президент России повысил в звании главу ГУ МВД по Свердловской области

Александру Мешкову присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Александру Мешкову присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин повысил в звании главу ГУ МВД по Свердловской области. Александру Мешкову присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта полиции Мешкову Александру Андреевичу», - говорится в тексте документа.

Фото: скриншот документа

Вместе с главой свердловской полиции, специальные звания генерал-лейтенанта полиции присвоены министру внутренних дел по Республике Крым Павлу Каранде и главе МВД Ингушетии Михаилу Коробкину.

Напомним, Александр Мешков возглавил ГУ МВД по Свердловской области 17 сентября 2019 года. Предыдущее звание генерал-майора ему было присвоено в ноябре 2018 года.

Областная газета Свердловской области

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