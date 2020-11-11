Свердловчанин отработал 200 часов за уклонение от уплаты штрафов ГИБДД. Фото: Галина Соловьёва.

Житель Лесного отработал 200 часов в приюте для животных. Молодой человек не оплатил вовремя 45 штрафов ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, в отношении 20-летнего свердловчанина было возбуждено 45 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 33 тысячи рублей. В качестве побудительной меры в отношении Chevrolet Cruze, которым владел нарушитель ПДД, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете совершения регистрационных действий.

В отношении должника также были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ). Рассмотрев их, суд назначил жителю Лесного наказание в виде обязательных работ.

После чего должник оплатил всю сумму задолженности и отработал 200 часов в приюте для бездомных животных. Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением.

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