«Уральские авиалинии» переоборудуют под грузовые перевозки ещё три самолёта

«Уральские авиалинии» подвели итоги деятельности за октябрь и 10 месяцев 2020 года. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до конца ноября переоборудует под грузовые перевозки ещё три самолёта. На такие меры авиаперевозчик пойдёт в связи с наступлением низкого сезона и со снижением пассажиропотока.

«С наступлением низкого сезона на рынке пассажирских перевозок «Уральские авиалинии» активно возобновляют программу по выполнению грузовых перевозок. На данный момент на восьми воздушных судах выполнены модификации, позволяющие осуществлять грузовые рейсы. До конца ноября планируется выполнить подобные модификации ещё на трёх самолётах», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Добавим также, что авиаперевозчик подвёл итоги деятельности за октябрь и 10 месяцев 2020 года. В октябре услугами авиакомпании воспользовались 578 718 пассажиров, что составляет 66% от уровня 2019 года. На внутренних воздушных линиях перевезено – 412 178 человек, на международных воздушных линиях – 166 540 пассажиров.

Всего с начала года самолётами «Уральских авиалиний» улетел 5 068 101 пассажир (61% от 2019 года). Среди них на внутренних воздушных линиях – 3 806 053 человека, на международных воздушных линиях – 1 262 048 пассажиров. Всего с начала года авиакомпания выполнила 38 554 рейса (71% от 2019 года).

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в апреле Авиакомпания «Уральские авиалинии» уже перепрофилировала часть авиапарка под грузовые перевозки.