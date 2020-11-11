На Урале термальный комплекс «Баден-Баден» заплатит 100 тысяч за нарушение антиковидных мер

Уральский термальный комплекс «Баден-Баден» оштрафовали на 100 тысяч. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Баден-Баден Изумрудный Берег». Санврачи побывали на термальных источниках в Екатеринбурге (ул. Зимняя, 23) и Реже (ул. Ленина, 118).

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, проверка на территории указанных объектов проводилась в связи с жалобой гражданина. Обратившийся утверждал, что на термальных источниках не соблюдаются требования санитарного законодательства по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Как выяснилось, на объектах не обеспечивалась организация дезинфекционного режима, не соблюдались принципы социального дистанцирования. Кроме того, в программе производственного контроля предприятия отсутствуют разделы «смывы, дезсредства и питьевая вода», не представлены протоколы лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды и дезсредств за текущий год, воды – за июль-август.

За выявленное нарушение санитарного законодательства ООО «Баден-Баден Изумрудный Берег» заплатит штраф в размере 100 000 рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.

Напомним, в прошлом году термальный источник «Баден-Баден» в Реже выставляли на продажу. Стоимость объекта составляла 229 млн рублей. В объявлении отмечалось, что среднегодовая выручка объекта (по результатам 2014-2017 годов) равна 95 млн рублей, при этом затраты на его обслуживание — 45 млн рублей. В будние дни комплекс посещает 300 человек в день, а в выходные — от 600 до 800 посетителей.