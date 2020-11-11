Мэрия Екатеринбурга: вопрос по ледовому городку ещё не решён

Мэрия Екатеринбурга: вопрос по ледовому городку ещё не решён. Фото: Владимир Мартьянов.

Вопрос о строительстве ледового городка на главной площади Екатеринбурга остаётся открытым. Сообщения о решении отказаться от новогодней площадки "Областной газете" прокомментировали в мэрии.

В пресс-службе горадминистрации изданию рассказали, что оргкомитет по новогодним праздникам соберётся только в пятницу.

"До этого никакие решения официальными считать не следует", – заявили представители мэрии. Нам также уточнили, что списка вопросов, которые будет рассматривать комитет, пока нет.

Несмотря на то что встреча организационного комитета ещё не состоялась, ряд СМИ информирует о планах городских властней отказаться от ледового городка. По опубликованной информации, на площади 1905 года может появиться только искусственная ёлка.

Напомним, ранее сообщалось, что в этот раз ледовый городок на главной площади уральской столицы будет посвящён 130-летию со дня рождения Александра Волкова, написавшего цикл книг "Волшебник Изумрудного города". На его создание может быть потрачено 24 млн 250 тысяч рублей.

О ледовом городке в Екатеринбурге уже высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Своему подписчику, предложившему вместо траты денег на новогоднюю площадку ввести губернаторскую надбавку или премию медикам, он ответил, что горадминистрация рассматривает различные варианты организации новогоднего праздника.

"Этот год для всех выдался крайне тяжёлым и, наверное, совсем отказываться от новогодних мероприятий, каких-то символов праздника тоже было бы неправильно. Но, повторюсь, вопрос находится в проработке", – заявлял глава региона.

Добавим, в прошлом году главный ледовый городок Екатеринбурга посетили свыше 650 тысяч человек (с 27 декабря до 26 января). Это на 50 тысяч больше, чем в 2018 году.