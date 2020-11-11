Талисманы Универсиады-2023 и соглашение о развитии Екатеринбургской агломерации: главное к этому часу

"Областная газета" публикует сводку самых важных и интересных новостей уходящего дня. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" публикует сводку самых важных и интересных новостей уходящего дня.

Министр спорта РФ представил на шоу "Вечерний Ургант" талисманы Универсиады-2023, которая пройдёт в Екатеринбурге. Ими выбраны девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри. А сегодня днём в центре Екатеринбурга запустили часы отсчёта времени до старта летних студенческих игр - до Универсиады осталось ровно 1 000 дней.

Главы 14 муниципалитетов Свердловской области подписали соглашение о развитии Екатеринбургской городской агломерации. По словам мэра уральской столицы Александра Высокинского, подписанный документ является фундаментом для проекта "Большой Екатеринбург".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности главы Федеральной антимонопольной службы и назначил его своим помощником. Новым руководителем ФАС станет вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал слова 2020 года. Подробности читайте здесь.