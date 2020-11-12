1000 дней до Универсиады, Екатеринбургская агломерация и больничный в связи с коронавирусом: самое интересное в номере за 12 ноября

Доброе утро, дорогие читатели!

Часы обратного отсчёта до старта XXXII Всемирной летней универсиады, которая пройдёт с 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге, запустили вчера в центре города, в Историческом сквере. «Я думаю, что традицию обратного отсчёта заложил Гагарин, – предложил свою интересную версию генеральный директор оргкомитета Универсиады 2023 года Александр Чернов. – Помните его: «Три, два, один… Поехали!»

В последнее время в Свердловской области, согласно официальной статистике, ежедневно выявляют около 300 и более новых заболевших коронавирусом. По факту это не больше, чем весной, но если в первую волну пандемии наши читатели возмущались, что ожидали скорую помощь по пять часов и проходили лечение от COVID-19 в коридоре больницы (см. «ОГ» №117 от 30.06.2020), то теперь это кажется даже роскошью. Вызвать скорую или врача на дом сейчас почти невозможно, и получение больничного листа превращается в тот ещё круг ада. Как всё-таки получить больничный в это непростое время – в материале «Областной газеты».

Вчера между 14 муниципалитетами Свердловской области подписано соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в рамках развития Екатеринбургской городской агломерации. Кроме того, главы трёх муниципальных образований и начальник СвЖД договорились о взаимодействии в рамках реализации проекта по созданию грузового хаба. Первый документ подписали главы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Дегтярска, Верхнего Дуброво, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Заречного, посёлка Уральский, а также Арамильского, Белоярского, Сысертского и Полевского городских округов.