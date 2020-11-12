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12 ноября 2020, 08:03

Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом

Сергей Светлаков

У свердловчанина выявлены поражение лёгких и температура. Фото: и Instagram Сергея Светлакова

Шоумена, актёра, телеведущего Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом в Москве. У екатеринбуржца выявлены поражение лёгких и температура.

"Есть небольшое поражение в лёгких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально всё нормально", - прокомментировал он ТАСС своё состояние.

42-летний Сергей Светлаков известен ролями в сериале "Наша Russia", фильмах "Ёлки", "Жених", "Горько", "Джунгли", а также участием в телепроектах "Comedy Баттл", "Минута славы", "Танцы". Свой путь он начинал с КВН ещё в студенческие годы. Сперва он играл за команду Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), а потом перешёл в "Уральские пельмени". Шоумен также является предпринимателем и имеет ресторан Eshak в Екатеринбурге.

В этом году Сергей Светлаков вошёл в состав жюри конкурса талисманов Универсиады-2023. Подробнее о выбранных талисманах здесь.

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